В Петросовете рассказали о планах ремонта проездов на Древлянке

По просьбам горожан уже привели в порядок улицу Хейкконена. Следующим этапом станут примыкающие к ней дороги

Фото: пресс-служба Петросовета

На ближайшей сессии Петросовета депутаты обсудят исполнение наказов избирателей за последние пять лет. Один из таких наказов касался улицы Хейкконена на Древлянке.

Еще год назад улица Хейкконена была грунтовой дорогой, напомнили в пресс-службе городского совета. Вслед за укладкой асфальта на ней обустроили тротуары, которых там прежде не было. По наказам горожан было установлено освещение и подстрижены заросли кустарника, мешающие обзору автомобилистов.

Значение всех перечисленных работ для общегородской транспортной сети подчеркивает депутат от Древлянки Виталий Марков. По его мнению, улица Хейкконена особенно нуждается в обновлении в связи со строительством новых микрорайонов и расположенной здесь крупнейшей в Карелии школы № 55.

Жители первыми заметили возросшее значение улицы Хейкконена, а их обращения позволили ускорить работы. На протяжении года мы постоянно получали обратную связь и координировали работы. Например, по просьбам горожан улицу Хейкконена сделали главной на нескольких перекрестках, что облегчило движение транспорта,

– отметил Виталий Марков.

Депутат подчеркнул, что в порядок планируют привести и проезды, примыкающие к улице Хейкконена, в частности Учительскую улицу и 4-ю аллею Древлянка.