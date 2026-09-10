Случайная находка обернулась для жителя Петрозаводска уголовным делом

В Петрозаводске вынесли приговор местному жителю по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ

Фото: паблик Петрозаводского городского суда

Ранее не судимого 28-летнего жителя Петрозаводска признали виновным в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

По данным городского суда карельской столицы, весной этого года мужчина нашел на снегу в одном из парков три капсулы сильнодействующего вещества и оставил себе, чтобы затем продать. Спустя некоторое время в Интернете он нашел покупателя, которому продал «находку» за две тысячи рублей.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к принудительным работам на 1 год и конфисковал его мобильный телефон. Кроме того, из зарплаты осужденного будет удерживаться 10% в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.