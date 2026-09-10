Житель Карелии обнес квартиру знакомого в новом районе Петрозаводска

Молодой человек рассчитывал переночевать у едва знакомого собутыльника, но пошел другим путем

Фото: Петрозаводск говорит

Злоумышленник не получил ночлег, как рассчитывал, и вынес из квартиры случайного знакомого не только ценные вещи, но и все, ч о попало под руку, в том числе прихватил корзину с грязным бельём. Подробности криминального инцидента рассказали в МВД Карелии.

В полицию обратился 37-летний житель современного жилого района Талоярви – у петрозаводчанина после встречи с малознакомым мужчиной пропали личные вещи.

Оказалось, что пострадавший познакомился с молодым человеком на улице, пока ждал такси, и пригласил его в гости, чтобы вместе выпить. Через пару часов хозяин попытался выпроводить нового приятеля. Однако тот рассчитывал переночевать, поскольку, по его словам, идти ему было некуда. Петрозаводчанин все же отказался оставлять гостя, дал ему пару тысяч рублей и вызвал такси.

Когда утром мужчина проснулся, то увидел в квартире беспорядок: шкафы открыты, вещи в них перевёрнуты, пропали ключи. Ни имени, ни другой информации о госте хозяин квартиры не мог вспомнить.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 25-летний житель Пряжинского района, который в столице республики гостил у знакомых. По версии полиции, молодой человек, покидая квартиру в Талоярви, прихватил ключи, а потом вернулся, когда хозяин спал. Вот тогда он вынес из квартиры то, на что попалось под руку.

Полицейские изъяли у злоумышленника похищенные вещи: ювелирные украшения, сумку, четыре фонарика, ноутбук, а также корзину с грязным бельём. Чужие ботинки, в которые сельчанин обулся, ему тоже пришлось выдать оперативникам.

Ущерб составил несколько десятков тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Жителю Пряжинского района светит до шести лет лишения свободы. Фигурант находится в изоляторе временного содержания.