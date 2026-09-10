Петрозаводчан зовут помочь бездомным животным и посетить мастер-классы

В библиотеке на Ключевой пройдет цикл мероприятий ко Всемирному дню защиты животных

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Мероприятия, посвященные всемирному дню защиты животных, проведут в библиотеке на Ключевой в Петрозаводске.

Акция «Корзинка добра» будет проходить с 13 сентября по 4 октября в библиотеке № 11.

13 сентября в 15:00 взрослых и детей зовут н игровую программу «Забавные щенки на страницах детских книг» (0+).

В библиотеке будет работать интерактивная выставка «Наши верные друзья», на которой представлены книги о собаках, творческие задания: раскраски, ребусы, филворды (0+).

С 14 сентября по 1 октября будет проводиться обзор художественной литературы «Слово о собаке» (6+).

20 сентября в 15:00 пройдет экотворческий час по созданию пальчикового театра из фетра (из цикла «Животные из карельской сказки «Лапоток», 6+).

27 сентября в 15:00 состоится мастер-класс по созданию брошки из фетра (6+).

В период акции будет организован сбор риса и гречи для бездомных собак из приюта «Дорога домой».