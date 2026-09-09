Спектакль, который касается всех и каждого

Михалков: «Мы просим не искать в этом правду жизни, а искать сущность бытия»

фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

В Петрозаводске завершились двухдневные гастроли московского театра Никиты Михалкова «Мастерская «12». 7 и 8 сентября на сцене Музыкального театра Республики Карелия при полном аншлаге прошел спектакль «12» (16+), а журналистам удалось поговорить с главным «виновником» этого яркого для Карелии театрального события – режиссером-постановщиком, народным артистом России Никитой Михалковым.

Я думаю, найдется не много людей, кто не посмотрел одноименный фильм Никиты Михалкова, ставший ярким событием не только в отечественном, но и зарубежном кинематографе. В сентябре 2007 года на Венецианском международном кинофестивале Никита Михалков получил за свою картину приз «Специальный лев».

Интересно, что именно с пьесы американского драматурга Реджинальда Руоза «Двенадцать разгневанных мужчин», рассказывающей о двенадцати присяжных заседателях, решающих судьбу выросшего в трущобах подростка, который убил своего отца, началась режиссерская карьера Никиты Михалкова. Именно по этой пьесе он поставил дипломный спектакль в Высшем театральном училище имени Б. В. Шукина. В общем, спектакль, который увидели петрозаводчане и гости карельской столицы, - результат огромного творческого пути Никиты Михалкова от дипломного спектакля начинающего режиссера до постановки признанного мастера.

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Что же цифра 12 значит для самого Михалкова? Этот вопрос буквально лежал на поверхности.

«Двенадцать апостолов»,

- не задумываясь, ответил режиссер.

По его словам, спектакль поднимает вечную тему:

«То, о чем мы говорим в спектакле, это абсолютно вечная тема. Она может меняться, внутренняя начинка может меняться и осовремениваться, как это происходит в спектакле. Но вопрос, насколько человек готов потратить свое время, силы и средства на другого человека, он стоит и всегда возникает, всегда существовал со времен вообще возникновения человека. Поэтому для нас этот спектакль – не попытка попасть в таймер. Очень многие люди, посмотрев спектакль, может быть, на время, но по крайней мере сразу после него иногда переоценивают свое отношение к тому или иному. Потому что мы говорим о том, что касается любого и каждого».

Спектакль поднимает тему закона и справедливости, которые очень часто не тождественны друг другу. Постановка «12» - рассказ о том, как сострадание оказывается выше закона.

«Мы просим не искать в этом правду жизни, а искать сущность бытия»,

- заметил Михалков.

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Он рассказал, что после работы над дипломным спектаклем ему пришла идея разложить двенадцать характеров на различные слои российского общества. Диалоги, которые происходят между присяжными заседателями, - это возможность со стороны взглянуть на себя, как-бы подсмотреть то, что обычно скрывается за потоком обычных жизненных проблем, то, в чем мы не хотим порой признаться самим себе.

По мнению Никиты Михалкова, восприятие обществом тем, поднятых в фильме в 2007 году и в спектакле, спустя почти два десятилетие, не изменилось:

«Настоящее, оно сквозь время проходит».

Никита Михалков вспомнил о том, что его мама Наталья Кончаловская в сложных ситуация говорила: «Значит, так надо», вкладывая в это особый сакральный смысл. «Один польский писатель замечательно сказал фразу, что свобода – это абсолютное доверие Богу, не вера, а доверие… В этом есть очень большая защита, внутренняя защита. Мама говорила: «Никогда не спрашивай Бога - за что? Спрашивай – зачем?».

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В спектакле «12», который длится три с половиной часа, появилось немало новых штрихов, отражающих современную российскую реальность. Как мне показалось, они порой нарушают органичность повествования, словно по ошибке попали совсем не в ту пьесу, для которой были созданы. Искусство, собственно говоря, для того и существует, чтобы будить сознание, затрагивать душу и вызывать споры.

Но, что является безусловным в этом спектакле, - это блестящая игра Никиты Михалкова. Его финальный диалог стал, на мой взгляд, самым мощным и запоминающимся моментом постановки. Долгие овации огромного зала лишь подтверждают слова Никиты Михалкова о том, что поднятые в спектакле темы «касаются всех и каждого».