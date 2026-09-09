Никита Михалков и Артур Парфенчиков дали совместную пресс-конференцию

Именитый режиссёр и Глава Карелии порассуждали о прекрасном

фото: Петрозаводск говорит

Один из самых именитых режиссёров России, актёр, сценарист и продюсер Никита Михалков побывал в Петрозаводске. Он показал на сцене Музыкального театра Карелии свой спектакль «12» (16+), а также пообщался с журналистами. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, какое впечатление на него произвёл спектакль Михалкова.

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Михалкова спросили про музыку Эдуарда Артемьева, которая всегда звучала в его фильмах. На вопрос, есть ли сейчас такие же гении, Никита Сергеевич назвал Ивана Бурляева (сына Николая Бурляева, он тоже играет в спектакле «12»), больше никого.

Артур Парфенчиков высоко оценил спектакль «12», сказав, что он о любви. Легко любить близкого и приятного тебе человека, гораздо труднее - незнакомого. И в этом тоже есть божественное начало. Вообще о религии, о природе бога на пресс-конференции говорили много.

Никита Михалков оставил свой автограф на спиле дерева, который из Дома актёра принёс председатель Союза театральных деятелей Карелии Олег Романов. Как говорится, если Михалков не идёт в Дом актёра, то Дом актёра приходит к нему... Теперь это «брёвнышко» украсит стену, на которой есть немало автографов известных деятелей культуры.