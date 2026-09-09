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9 сентября 2026
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Общество

Жителям Карелии предложили пожаловаться на кредиторов

В Карелии пройдет «горячая» линия «Коллектор! Стоп!»
слово "долг" на белом листе бумаги
Фото создано с помощью Алиса AI

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии анонсировало проведение тематической «горячей» линии «Коллектор! Стоп!». Она будет посвящена вопросам защиты прав должников от неправомерных действий кредиторов и их представителей.

Сотрудники ведомства объяснят, в каких случаях можно отказаться от общения с кредиторами и коллекторами, какую информацию о себе должны предоставить коллекторы и кредиторы должнику с просроченной задолженностью, какие действия помогут избежать злоупотреблений со стороны коллекторов.

Мероприятие состоится в пятницу, 11 сентября. Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Полдня будет грохотать в Карелии у границы с Финляндией

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