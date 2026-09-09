Театру её не хватает: в Карелии умерла известный художник-декоратор

Ушла из жизни Анна Голланд

Фото сгенерировано Алиса AI

В ночь с 8 на 9 сентября не стало художника-декоратора Анны Игоревны Голланд, сообщили Союзу театральных деятелей Карелии в Музыкальном театре.

Анна Голланд треть века трудилась художником-декоратором в театрах и учреждениях культуры Карелии. Она была опытнейшим специалистом в этой области.

В 1992 году она пришла на работу в Республиканский центр искусств. С 1993 по 2009 годы работала художником-декоратором в театре «Творческая мастерская», где вместе с главным художником Сергеем Терентьевым трудилась над знаковыми для театра спектаклями.

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В Музыкальный театр Карелии Анна Голланд перешла в 2009 году и работала до 2025 года. Она справлялась со всеми творческими вызовами, создавая декорации любой сложности.

«Ответственный, добросовестный и исполнительный сотрудник, скромный, лёгкий и душевный человек с отличным чувством юмора, Аня Голланд была одним из самых опытных работников постановочной части театра, и её уход из театра по болезни был для цехов производственной драмой. Театру её не хватает»,

– написали в Сети и выразили соболезнования родным и близким Анны Игоревны.

О дате и времени прощания будет сообщено позже.