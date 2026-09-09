Универсальный спортивный зал открыли в центре Петрозаводска

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 3 получили новое помещение для тренировок. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова

Фото: Инна Колыхматова VK

На пр. Ленина, 1А обустроили спортивный зал и тренерскую комнату, оборудовали две раздевалки с душевыми и санузлами. На средства городского бюджета здесь провели косметический ремонт, установили освещение и систему пожарной безопасности, уложили специальное напольное покрытие.

По словам директора учреждения Александра Кишкина, помещение будет пользоваться спросом у ребят: многим станет проще добираться на занятия из школы или университета. Первыми его оценили легкоатлеты, которые остались довольны просторным и светлым залом.

Инна Колыхматова добавила, что размер площадей позволяет в перспективе открыть здесь вторую очередь - тренажёрный зал и восстановительный комплекс для спортсменов.