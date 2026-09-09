Троллейбусы Петрозаводска собрали из металлолома, что стало праздником

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 9 сентября в 2006 году

фото стопкадр

Исполнилось 65 лет с момента запуска первой троллейбусной линии в Петрозаводске. В 1961 году это стало подарком строителей советской Карелии к 22-му съезду КПСС. Два троллейбуса были сделаны по большей части из металлолома, который собирали петрозаводские школьники. Ровно 20 лет назад журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, с использованием кадров из киножурнала «Советская Карелия» сняли вот этот репортаж.

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Первые троллейбусы, которые появились в Петрозаводске, хорошо помнил старший мастер Троллейбусного управления Вениамин Журавлев. Репортаж снимали в 2006 году, и на тот момент он работал в ТУ уже более сорока лет. Глядя на современные машины, он невольно сравнивал их со старенькими ЗИЛами, которые впервые вышли на улицы города.

«Трясло? Не сказал бы, чтобы очень трясло… Вместимость у машины была – около 100 человек. А вот этот современный – уже около 116. В тот период было мало движения, поэтому троллейбусы ходили битком набитые».

Времена, когда в городе встречали новые троллейбусы, Вениамин Журавлев вспоминал с радостью. А вот о состоянии тех машин, на которых приходилось ездить пассажирам в нулевые, он говорил неохотно. Все же день был юбилейный, о грустном не хотелось: «Купили новый троллейбус, мэр обещал горожанам, что он будет теплый. Но он всю зиму у нас тут простоял, неготовый. Потому что печки салона не работают».

А вот в далеком 1961 году печки работали. Те теплые времена вспомнили и в Национальной библиотеке, открыли номер «Ленинской правды» от 7 сентября. Главный библиотекарь Светлана Кукелева вспоминала: «Троллейбус, который прошел по городу в этот день, был красиво украшен, в нем сидели счастливые люди, которые, может быть, впервые в жизни увидели такую замечательную машину. Они купили билеты за 4 копейки, сохранили их на память о том путешествии». Времена, когда в Петрозаводске троллейбусы были в диковинку, давно прошли. В середине нулевых на маршруты выходило около ста троллейбусов. Билет тогда стоил 8 рублей.

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У мэрии Петрозаводска состоялся народный сход, поводом к нему послужили события в Кондопоге. Напомним: в ночь на 30 августа 2006 года в Кондопоге произошло ЧП – убийство и массовое побоище у ресторана «Чайка», после чего громко зазвучали призывы к беспорядкам, и эти беспорядки произошли. События всколыхнули общественность разных городов и районов.

К мэрии пришли в основном молодые люди, всего около трехсот человек. Одни призывали к мирному решению конфликта, некоторые выкрикивали лозунги националистического характера.

Такого количества прессы Петрозаводск не видел давно. У мэрии собрались все местные телекомпании, почти все федеральные. НТВ, к примеру, приехали двумя командами – съемочная группа программы «Сегодня» и скандально известная «Максимум» во главе с Глебом Пьяных, где он произносил: «Скандалы, интриги, расследования» (если кто не помнит). Кстати, скандалов, по началу, как будто на сходе и не предвиделось. Молодежь, пришедшая на сход, поначалу валяла дурака: «Вас ввели в заблуждение. Мы свежим воздухом подышать вышли, футбол посмотреть».

Когда подтянулись политически подкованные лидеры, собравшиеся заметно оживились. Поднялось черное знамя анархистов, которые объявили, что не за горами 2017 год: «Вся эта истерия специально раздута властями. Древний принцип – разделяй и властвуй. Нищих сталкивают лбами. Чтобы они не боролись не с властями, не с криминалом, а с теми, у кого другой цвет кожи, другая форма носа».

Гораздо более агрессивно высказались представители Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ в 2011 году было признано экстремистским, и его деятельность была запрещена по решению суда). По словам их московского лидера Алексея Михайлова, во время событий в Кондопоге он не был (но там был представитель ДПНИ Белов-Поткин), а на сход в Петрозаводск приехал: «Власть должна защищать интересы народа, а не считаться с каким-то муфтием, который что-то там высказал, чтобы национальность преступников изъять из сообщений СМИ. А может, он еще что-то предложит? Всем по Корану жить? Тоже будем на это идти».

Уроженка Кондопоги Алина Сидорова пришли на сход со всей семьей. По ее словам, все те дни, которые потрясли небольшой карельский городок, она была душой вместе со своими земляками: «Кровопролития, думаю, не надо. Надо как-то по мирному все это решать. Но то, что там творится – полный беспредел». Чтобы не допустить беспредела на сходе, к мэрии подтянули немало милиции. Чтобы не смущать горожан, ОМОН укрылся в здании администрации. Но волновались напрасно: участники схода к милиции были настроены весьма дружелюбно. Но страсти потихоньку все же накалялись, когда стало понятно, что свободных ушей не так много, а вот идей хоть отбавляй. По словам работников правоохранительных органов, сход прошел без происшествий. И этот результат, быть может, стал одним из первых шагов, призванных мирно разрешить сложившийся конфликт.

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Из отпусков вернулись артисты, приступали к работе. Театральный сезон начался! На традиционном сборе труппы в «Творческой мастерской» выяснилось, что актеров стало больше. Две молодые выпускницы студии Арвида Зеланда вызвали переполох среди женской половины труппы и порадовали мужскую. Но главное, что театр в этом сезоне вступал в новую жизнь – об этом говорила и новая программа, предложенная новым директором «ТМ» Александром Побережным.

Официально его в этом качестве представили артистам на сборе труппы, хотя Александр Лазаревич уже два месяца работал директором в «Творческой мастерской». Да и в представлении этот человек не нуждался – его там знали и любили.

«Мы давно знаем Александра Лазаревича, и свою первую работу мы делали с ним. Он был в качестве режиссера. Мы выпускали экспериментальный спектакль в Национальном театре, играли в фойе, он назывался «Остановите самолет, я слезу», - вспоминал Валерий Баулин, заслуженный артист Карелии.

Поэтому программное заявление нового директора о том, как он хочет изменить работу театра, никого не напугало. Напротив – обнадежило.

«Перевернув одну страницу в истории нашего театра, мы попали на страницу очень интересную. Она будет от нас всех требовать по-настоящему большой ответственности и работы», - сказала Людмила Баулина, заслуженная актриса Карелии.

Артисты стосковались по хорошей нагрузке и ролям. Именно с этим связано одно из главных изменений – труппа начнет работать сразу над несколькими программами, причем, на разных площадках. Министр культуры Галина Брун не возражала, чтобы некоторые помещения филармонии были переустроены под малую сцену. Было и другое изменение: «Развиваться коллективом, позиционирующем себя, как «молодежный театр» - это сужать рамки своей деятельности. Позиция получается адресная, на молодежь, она ограничивает репертуар, возможности коллектива», - считал Побережный. Не испугало коллектив и то, что директор был настроен критически и к предыдущей, и к будущей работе. Без одобрения худсовета на сцене не появится ни один спектакль, предупредил он: «Легче отменить премьеру, чем выпустить недостойную работу. Я бы вообще золотыми буквами высек над входом в театр – спектакль может не получиться. Моя принципиальная позиция. У любого, даже гениального режиссера с гениальными актерами. И это не трагедия».

В труппу вошли две юные актрисы, но нового главного режиссера новый директор не собирался брать в труппу. Постановщиков он собирался приглашать. Но и это артистов театра не испугало. Они собирались радовать публику в новом сезоне зарубежной и отечественной классикой, а также современной драматургией, работая в тесном контакте с авторами пьес.

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Таким было 9 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности