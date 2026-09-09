Электроэнергию отключат в центре Петрозаводска

Два десятка зданий останутся без света в карельской столице

Фото "Петрозаводск говорит"

В четверг, 10 сентября, в центре Петрозаводска запланированы работы, которые приведут к отключению электричества в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, с 8:30 утра света не будет в травмпункте на улице Антикайнена, а также по следующим адресам: ул. Анохина, д. 8, 10, ул. Антикайнена, д. 5, 8, 8А, ул. Гоголя, д. 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 7Б, 11. Электроэнергию должны вернуть потребителям к 13 часам.

Ранее сообщалось о том, что парк и две дороги на Кукковке перейдут в собственность Петрозаводска.