Врач предупредила о смертельной опасности популярного напитка

Специалист сказала, что передозировка напитка может убить

Фото: Петрозаводск говорит

С кофеином шутки плохи – и об этом, в общем, многие знают. Однако не всегда соблюдают правило умеренности. А врач прямо заявила о возможном летальном исходе из-за превышения дозы кофе.

Так, натуральный черный кофе в умеренных количествах – пара чашек в день – улучшает концентрацию внимания, снижает риск диабета второго типа и поддерживает здоровье печени. При этом полезен кофе без сахара, сиропов и сливок, рекомендуют специалисты.

О том, что после большой дозы кофе может наступить смерть, предупредила врач-диетолог Марият Мухина. Она дала интервью информационному агентству Национальная Служба Новостей, заявив о летальном исходе из-за передозировки кофе.

Как сказала специалист, безопасная доза кофе составляет 400 миллиграммов в сутки. Дальше уже может возникнуть передозировка, смертельный исход возможен из-за аритмии, тахикардии. При этом лучше всего пить кофе за шесть-восемь часов до сна. Пить кофе позже четырех часов дня точно не стоит, это чревато большими проблемами, отметила диетолог.