Названы популярные направления для отдыха в бархатный сезон

Большинство путешественников собираются в Сочи в сентябре

Фото "Петрозаводск говорит"

Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для поездок в бархатный сезон в 2026 году. В тройку лидеров вошла также Анапа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Твил».

По данным источника, на Сочи приходится 17 процентов всех бронирований. Ночь в городе стоит, в среднем, 3,8 тысячи рублей. Северная столица собрала 10 процентов путешественников, они отдают за проживание около 4 тысяч рублей за сутки. В Анапе в бархатный сезон ночь стоит около 3,2 тысячи рублей.

Среди других популярных направлений для отдыха в начале осени - Геленджик, Ялта, Кисловодск и другие города.

Ранее сообщалось о том, что борщевой набор за год подорожал в России на треть.