Россиянам назвали самую бесполезную кашу

Эндокринолог высказался об овсяной каше в пакетиках

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Эндокринолог Максим Кузнецов назвал самую бесполезную кашу, которая не дает ни пользы, ни сытости. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил медик, овсянка из пакетика быстро усваивается организмом и плохо насыщает. Поэтому вскоре после завтрака человек вновь почувствует голод. То же самое касается и манной каши, она не дает никакого чувства насыщения.

На завтрак Кузнецов посоветовал выбирать крупные хлопья, которые нужно варить не менее 10 минут, а лучше 20-30. Также к каше стоит добавить, например, яйцо и ягоды для получения белка и клетчатки.

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