Парк и две дороги на Кукковке перейдут в собственность Петрозаводска

Среди объектов - парк Защитников Города, обустройство которого планируется продолжить

Фото: Пресс-служба Петрозаводского городского Совета

Комиссии Петросовета по ЖКХ и по муниципальному имуществу и землепользованию на совместном заседании поддержали проект решения о приеме в муниципальную собственность участков, расположенных на Кукковке: проезда Тидена и парка Защитников Города. Сейчас объекты находятся в федеральной собственности, сообщает пресс-служба городского совета.

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Передача парка городу - итог обращений активных жителей Кукковки, которые просили продолжить его обустройство. В планах - продлить пешеходный маршрут, установить новые скамейки и освещение, а также обустроить дорогу к роднику.

После официального принятия объектов на баланс города их текущее содержание можно будет финансировать за счет муниципалитета и продолжить благоустройство парка, который является памятным местом обороны Петрозаводска в 1941 году.

На заседании депутаты также одобрили передачу городу участка автодороги протяженностью 457 метров - проезда к жилым домам на улице Энтузиастов. Ранее горожане жаловались на его аварийное состояние и просили привести дорогу в порядок. После перехода объекта в городскую собственность администрация карельской столицы совместно с депутатами будет решать вопрос с финансированием и ремонтом.