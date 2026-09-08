С октября в Карелии, как и по всей стране, изменятся тарифы на ЖКУ

Республика установила один из самых умеренных индексов роста платы граждан в России

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Как пояснили в Госкомитете Карелии по ценам и тарифам, плановое изменение тарифов в 2026 году проходит в два этапа согласно федеральному законодательству. Первое повышение на 1,7% состоялось 1 января - оно было связано с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Второй этап запланирован на 1 октября.

В целом рост платы граждан за коммунальные услуги в Карелии составит 9,9%. Дополнительно федеральными нормами предусмотрено отклонение к среднему региональному индексу - для республики оно равно 2,1%. Тарифы на отдельные виды услуг могут расти по-разному, однако итоговый совокупный показатель не должен превышать 12% (9,9% + 2,1%).

Примечательно, что Карелия - один из лидеров по сдержанному росту тарифов. Для сравнения: в Ставропольском крае плата увеличится более чем на 20%, в Тамбовской области - на 17,5%, в Мурманской - на 15%.

Ежегодное повышение тарифов объясняется ростом затрат ресурсоснабжающих организаций: на топливо, электроэнергию, материалы для ремонтных работ, повышение МРОТ и прочие расходы.

Новые значения платежей жители Карелии увидят в квитанциях за октябрь, которые поступят в начале ноября. Все действующие льготы и субсидии при этом сохранятся.