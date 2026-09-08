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8 сентября 2026
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Погода

Небольшие дожди и 20 градусов тепла обещают в среду в Карелии

Воздух заметно прогреется 9 сентября в республике
капли дождя на стекле
Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии будет облачно, днём с прояснениями. В большинстве районов республики ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, рассказали специалисты регионального гидрометцентра. 

Ветер подует южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы +8, +13, днём +16, +21, в северных районах местами до +12.

В Петрозаводске облачно, днём с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +11, +13, днём воздух прогреется до +18, +20. Атмосферное давление будет падать.

 

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Сегодня на большей части Карелии будет моросить дождь

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