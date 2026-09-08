Небольшие дожди и 20 градусов тепла обещают в среду в Карелии

Воздух заметно прогреется 9 сентября в республике

Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии будет облачно, днём с прояснениями. В большинстве районов республики ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

Ветер подует южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы +8, +13, днём +16, +21, в северных районах местами до +12.

В Петрозаводске облачно, днём с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +11, +13, днём воздух прогреется до +18, +20. Атмосферное давление будет падать.