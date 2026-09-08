Мост на «Коле» перекроют на два часа

В ночь на 10 сентября движение по федеральной трассе остановится в Ленобласти

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В ночь на 10 сентября движение по трассе «Кола» в Ленинградской области остановится на два часа. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, в период с 00:30 до 2:30 нельзя будет проехать через Ладожский мост, расположенный на 40-м километре магистрали. В это время там будут проводиться работы, требующие полного перекрытия движения.

Автомобилистов просят учитывать указанную информацию при планировании своих маршрутов.

Ранее сообщалось о том, что отечественный автомобиль опрокинулся недалеко от Сегежи.