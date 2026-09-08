Случаев клещевого боррелиоза прибавилось за неделю в Карелии

Зараженный иксодовый клещ напал в Петрозаводске

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Специалисты Роспотребнадзора Карелии сообщили о том, что опасных клещевых инфекций в регионе прибавилось за минувшую неделю – еще один случай клещевого боррелиоза зарегистрировали в республике. Пострадавшего от паразита выявили в Петрозаводске.

Напомним, специалисты следят за ситуацией с клещами в Карелии с начала марта, и на сегодняшний день зафиксировали более 40 случаев клещевых инфекций.

По информации ведомства на 6 сентября, в медицинские учреждения с жалобами на присосавшихся паразитов обратились 3135 человек, из них детей – 704. В Петрозаводске зарегистрировали 235 обращений, в том числе у детей – 82. Жалобы на укусы клещей зафиксированы во всех округах и районах Карелии.

Так, с начала эпидсезона зарегистрировано 24 случая клещевого боррелиоза. Больше всего случаев заболевания подтверждено в Петрозаводске – 18.

Также медики зафиксировали в республике 18 случаев клещевого энцефалита. Тут тоже «лидирует» Петрозаводск – отмечено 6 случаев опасной инфекции. В Прионежье – 3 случая, по 2 – в Беломорском округе и Пудожском районе, по одному случаю – в Сегежском, Питкярантском, Медвежьегорском округах, а также Кондопожском и Пряжинском районах.