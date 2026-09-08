Неглинку и Лососинку очистят от мусора в Петрозаводске

Неглинку начнут расчищать в карельской столице на этой неделе

Фото: Петрозаводск говорит

О планах по расчистке городских рек глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала на своих ресурсах. Мэр карельской столицы обсудила этот вопрос с председателем регионального отделения Российского экологического общества Алексеем Павловым.

Русла Неглинки и Лососинки планируют расчистить в 2027 году в рамках федерального проекта «Вода России», подготовка идет уже сейчас.

Так, на этой неделе, сообщила Инна Колыхматова, будут чистить русло Неглинки в районе школы № 20.

На «водный субботник» на берегах Неглинки всех желающих позвали и в Минприроды Карелии. Экологическая акция пройдет в эту пятницу, 11 сентября, в 15:00. Сбор – на среднем Шиловском мосту в Петрозаводске.



Организаторы попросили участников одеться по погоде и взять с собой резиновые сапоги. Мешки и перчатки обещали выдать.