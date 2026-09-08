Учитель математики разбогатела благодаря падающей звезде и лотерее

Учитель математики из Хакасии выиграла в лотерею после того, как загадала желание на падающую звезду. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, в день победы женщина поучаствовала в нескольких розыгрышах лотереи, но безрезультатно. Она вышла на улицу и увидела падающую звезду. Педагог успела загадать желание - выиграть миллион рублей. После этого она вернулась и купила еще один билет. Утром женщина узнала, что выиграла 1,8 миллиона рублей.
Учитель призналась, что на выигранные деньги купит новый автомобиль, потому что старый давно пора менять.
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