Учитель математики разбогатела благодаря падающей звезде и лотерее

В Хакасии женщина выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей

Фото "Петрозаводск говорит"

Учитель математики из Хакасии выиграла в лотерею после того, как загадала желание на падающую звезду. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в день победы женщина поучаствовала в нескольких розыгрышах лотереи, но безрезультатно. Она вышла на улицу и увидела падающую звезду. Педагог успела загадать желание - выиграть миллион рублей. После этого она вернулась и купила еще один билет. Утром женщина узнала, что выиграла 1,8 миллиона рублей.

Учитель призналась, что на выигранные деньги купит новый автомобиль, потому что старый давно пора менять.

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