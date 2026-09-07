Глава Карелии дал старт V Межнациональному Форуму «ЭтноСмарт»

Масштабное мероприятие проходит в рамках Года единства народов России и при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети»

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В Петрозаводске начал работу V Межнациональный форум «ЭтноСмарт». В Национальном театре Карелии собрались более 500 гостей из разных регионов России, а также Республики Беларусь. Приветствовать гостей пришли руководители региона, депутаты и представители общественных объединений.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, обращаясь к собравшимся, отметил, что республика на протяжении веков остаётся самобытным краем, где живут более 100 национальностей.

Image

В год юбилейного Форума и Год единства народов России мы принимаем гостей из разных регионов. Это и молодёжь, и герои СВО, студенты, представители интеллигенции, общественники. Карелия – это два этноса, русский и карельский. Именно здесь создавался духовный пласт русского Севера,

– сказал Артур Парфенчиков.

Глава региона подчеркнул, что территория Карелии является частью Великого Русского Северного пути, включающего острова Валаам, Кижи, дорогу на Соловецкий архипелаг, и задача нынешнего поколения – сохранить это наследие и общегражданскую идентичность.

Артур Парфенчиков также вручил государственные награды партнёрам форума – тем, кто реализуют просветительские инициативы и укрепляют межнациональное согласие.

Image

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко отметила, что Карелия, как и вся Россия, испокон веков была сильна единством людей разных национальностей и вероисповеданий.

Год единства народов России подчеркивает, что когда мы поддерживаем друг друга, мы едины и непобедимы. Это важно особенно сейчас, когда враг пытается разрушить наши культуру, язык, традиции. В истории Карелии было много вызовов. Но мы, несмотря на тяготы и лишения, побеждали всегда. Многонациональный российский народ – великая сила, которую не победить никому,

– сказала Валентина Пивненко.

Image

В течение семи дней участников ждут дискуссии, экспертные сессии и молодёжная проектная школа. Программа построена вокруг идеи «единства в многообразии»: участники будут изучать инструменты профилактики напряжённости в обществе и учиться транслировать идею единства через современные форматы.

Форум «ЭтноСмарт» проводится в Карелии ежегодно по инициативе Главы региона Артура Парфенчикова. Это площадка для диалога, призванная показать, как богатство национальных традиций и культур становится опорой общероссийской гражданской идентичности, служит укреплению единства народов России. В республике запланировано более 40 профильных мероприятий, и «ЭтноСмарт» – одно из центральных.