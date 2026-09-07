Стало известно, на какую бытовую технику теперь переключились россияне

Три бренда особенно оказались популярны у россиян

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Эксперты выяснили предпочтения россиян и назвали самые популярные марки бытовой техники. Так, жители России при покупке помощников по дому чаще всего выбирают три бренда. Их называет издание Lenta.Ru со ссылкой на данные одной из крупнейших российских розничных сетей электроники и бытовой техники.

Так, лидерами продаж стали бренды Weissgauff, Haier и Gorenje – бытовую технику этих марок предпочитали покупать россияне в первом полугодии.

Когда крупные западные производители ушли с российского рынка, компании Weissgauff, Haier и Gorenje, а также Indesit и LG стали самыми популярными в сегменте бытовой техники. Как отмечают эксперты, самым продаваемым оказался бренд Haier, после него – Gorenje, потом – Weissgauff, четвертое место – у LG, а Indesit занял пятую строчку пьедестала популярности.

При этом ни один этих брендов не занял ведущую позицию по сравнению с остальными. На компании, не входящие в число крупнейших, пришлось 37 % проданной техники в единицах и 29 % – в деньгах, что свидетельствует о высокой конкуренции производителей в борьбе за внимание покупателей, отметили эксперты.

Уточняется, что экономия стала главной тенденцией на российском рынке бытовой техники в последнее время. Не бренд становится решающим при покупке, уточнили аналитики. Для покупателей решающими факторами чаще всего оказывались именно цена, а также функции той или иной модели.