«Сотрудник» ФСБ лишил жителя Карелии крупной суммы денег

Молодой человек поверил «силовику» и перевел почти 400 тысяч на «безопасный счет»

Фото: МВД по РК

Звонок с неизвестного номера, который поступил на телефон жителя Петрозаводска, стал началом очередной мошеннической истории.

Звонивший «сотрудник» ФСБ убедил молодого человека 2005 года рождения в утечке данных и возникших угрозах – передаче информации подельникам из другой страны и похищении накоплений. «Силовик» настоятельно рекомендовал перевести все деньги на «безопасный счёт», что петрозаводчанин и сделал. Ущерб составил 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, уточнили в МВД по РК.