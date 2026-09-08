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8 сентября 2026
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Происшествия

«Сотрудник» ФСБ лишил жителя Карелии крупной суммы денег

Молодой человек поверил «силовику» и перевел почти 400 тысяч на «безопасный счет»
сотрудник МВД
Фото: МВД по РК

Звонок с неизвестного номера, который поступил на телефон жителя Петрозаводска, стал началом очередной мошеннической истории. 

Звонивший «сотрудник» ФСБ убедил молодого человека 2005 года рождения в утечке данных и возникших угрозах – передаче информации подельникам из другой страны и похищении накоплений. «Силовик» настоятельно рекомендовал перевести все деньги на «безопасный счёт», что петрозаводчанин и сделал. Ущерб составил 380 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, уточнили в МВД по РК. 

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