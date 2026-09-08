Жители карельского поселка вырастили на участке виноград

Семейная пара из Кинелахты собрала свой первый урожай винограда

Фото создано с помощью Алиса AI

Валентине и Александру Федоровым из карельского поселка Кинелахта Пряжинского района удалось вырастить у себя на участке виноград. Фотографии первого урожая появились в сообществе «Кинелахта – меж двух озер».

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По данным источника, три года назад семье привезли один кустик зимостойкого винограда, он выдерживает температуру до -40 градусов. Растение посадили в открытый грунт. Чтобы ему было комфортнее перезимовать, его лозу укрывают.

На следующее лето виноград дал первые ягоды, и можно было оценить его вкус — кисло-сладкий. В этот год семья Федоровых собрала свой первый солидный урожай.