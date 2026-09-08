Атакована АЗС под Брянском, погиб человек

Воздушной атаке подверглась автозаправка в российском регионе

Фото "Петрозаводск говорит"

Атакована автозаправочная станция в городе Стародуб. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам чиновника, от полученных в результате вражеского нападения ранений на месте скончался 39-летний мужчина. Губернатор обещал оказать помощь семье погибшего. Пострадали три человека, всем им была оказана медицинская помощь. Получили повреждения административные здания и автомобили.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники ударили по Саратову, там пострадали десять человек, среди них трое детей.