Эксперты рассказали об идеальном завтраке

Стало известно, что съесть на завтрак для сытости на 5 часов

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Идеальный завтрак, по мнению экспертов Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества, должен состоять из трех компонентов: белка, полезных жиров и сложных углеводов с клетчаткой. Такая «тройка» поможет человеку оставаться сытым 4–5 часов и поставит на «паузу» мысли о перекусах.

Эксперты Роскачества предложили следующие варианты завтраков: омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, творог с зеленью и льняным маслом, цельнозерновой тост с яйцом или творожным сыром.

Правильный утренний прием пищи помогает контролировать вес и снижает риск переедания в течение дня, уточняет Life.ru.