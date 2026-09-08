Перейти к основному содержанию
8 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Погода

Сегодня на большей части Карелии будет моросить дождь

Во вторник в Петрозаводске без существенных осадков
капли дождя
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 8 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. На большей части республики небольшой дождь, предупредили специалисты карельского гидрометцентра. 

Ветер подует южных направлений умеренный. Температура воздуха +12, +17.

В Петрозаводске небольшая облачность и без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13, +15. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Кондопоге, Суоярви +14,

в Сегеже, Медвежьегорске +13,

в Пудоже +15,

в Олонце +16, 

в Сортавале +17.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Минусовые температуры ожидаются 8 сентября в Карелии

Метки