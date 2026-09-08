Сегодня на большей части Карелии будет моросить дождь

Во вторник в Петрозаводске без существенных осадков

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 8 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. На большей части республики небольшой дождь, предупредили специалисты карельского гидрометцентра.

Ветер подует южных направлений умеренный. Температура воздуха +12, +17.

В Петрозаводске небольшая облачность и без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13, +15. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Кондопоге, Суоярви +14,

в Сегеже, Медвежьегорске +13,

в Пудоже +15,

в Олонце +16,

в Сортавале +17.