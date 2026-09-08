Беспилотники атаковали Саратов, пострадали дети и взрослые

Десять человек пострадали в результате атаки на крупный российский город

Фото "Петрозаводск говорит"

Беспилотники 8 сентября атаковали Саратов. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

По данным чиновника, в результате удара БПЛА пострадали десять человек, среди них трое детей. Шестеро госпитализированы, угрозы их жизни нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены несколько домов. На месте падения обломков работают профильные службы. Для людей открыт пункт временного размещения.

Ранее сообщалось о том, что рядовой Дмитрий Горюнов из Карелии погиб в зоне спецоперации.