Назван день максимальной активности мошенников

Чаще всего аферисты звонят россиянам во вторник

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Более 20 процентов атак мошенников за неделю приходятся на вторник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Как отметил эксперт, в среду и четверг телефонные аферисты также звонят часто, а к выходным их активность падает. При этом в том случае, если злодеи чувствуют, что могут сорвать большой куш, или склоняют человека к совершению диверсии, они могут продолжать звонить и в выходные.

Ранее сообщалось о том, что кинолог раскрыл россиянам частую причину внезапной смерти собак.