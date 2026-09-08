В Карелии 75 человек начихали на правила дорожного движения

Госавтоинспекторы рассказали, сколько нарушителей поймали за минувшую неделю на дорогах республики.
Так, с 31 августа по 6 сентября дорожные полицейские выявили 75 нарушителей. В ведомстве уточнили, что все случаи связаны с нарушением правил дорожного движения. Например, два водителя выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и для других автомобилистов.
Также сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 12 водителей, у которых не было водительских прав.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
Инспекторы призвали всех участников движения строго соблюдать установленные правила.