Заслуженный деятель искусств России снимет кино о древней Карелии

Советский и российский кинорежиссер Владимир Грамматиков и Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудили новый кинопроект. Участие в беседе приняли представители культуры, образования и творческих объединений республики

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Встреча состоялась 7 сентября в Арт-Проспекте Музея изобразительных искусств Карелии. Режиссер, известный нескольким поколениям зрителей, профессор ВГИКа и лауреат Премии Президента России в области литературы и искусства для детей рассказал о советском и современном кинематографе, собственных лентах, поделился воспоминаниями и творческими планами.

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Отдельное внимание в беседе уделили новому проекту режиссера и продюсера, итогом которого может стать фильм о средневековой Карелии. Идею исторической кинокартины предложил Глава региона Артур Парфенчиков.

Сам факт обращения знаменитого режиссера к такой теме уже вызывает огромный интерес у историков и ценителей кинематографа. Фильм предназначен, прежде всего, для нашей молодежи. Это история нашего края, которую нужно знать. Сегодня она приобретает особое звучание,

– отметил Глава Карелии.

Концепцию будущего фильма Артур Парфенчиков обсуждал ранее и с Мариной Жигаловой - членом Академии российского телевидения и национальной Академии кинематографических искусств и наук России, а также членом Союза кинематографистов РФ, которая тоже приехала на встречу. В ходе визита в республику творческая команда Владимира Грамматикова побывала в Приладожье, музейном центре Сортавалы и историческом парке «Бастион».

На встрече с творческой интеллигенцией региона режиссер ответил на вопросы карельских актеров, писателей и педагогов. Темами разговора стали особенности работы с детьми, будущее российского кинематографа и воспитательное значение искусства.

На счету Владимира Грамматикова более двух десятков кинокартин, среди которых «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Все наоборот», «Мио, мой Мио», «Осенние соблазны» и другие. Одна из последних работ мастера - «Смотри на меня».