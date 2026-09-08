Жителя Карелии будут судить за убийство знакомого

«Алкогольные» посиделки двух знакомых в поселке Хелюля Сортавальского округа закончились для одного из них фатально, для другого — возбуждением уголовного дела об убийстве.
По информации Следственного комитета республики, в мае этого года 44-летний местный житель поссорился со своим 65-летним собутыльником и ударил его ножом в сердце. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Пытаясь скрыть следы преступления, нападавший вместе со своей сожительницей закопал тело во дворе у дома, а после сообщил следователям, что потерпевший уехал.
Попытка затруднить расследование и уйти от ответственности провалилась. Мужчину задержали и заключили под стражу. Он сознался в преступлении.
В настоящее время его дело направлено в суд, который определит его дальнейшую судьбу.