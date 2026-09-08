Жителя Карелии будут судить за убийство знакомого

Житель Сортавальского округа пытался пустить следователей по ложному следу

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«Алкогольные» посиделки двух знакомых в поселке Хелюля Сортавальского округа закончились для одного из них фатально, для другого — возбуждением уголовного дела об убийстве.

По информации Следственного комитета республики, в мае этого года 44-летний местный житель поссорился со своим 65-летним собутыльником и ударил его ножом в сердце. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, нападавший вместе со своей сожительницей закопал тело во дворе у дома, а после сообщил следователям, что потерпевший уехал.

Попытка затруднить расследование и уйти от ответственности провалилась. Мужчину задержали и заключили под стражу. Он сознался в преступлении.

В настоящее время его дело направлено в суд, который определит его дальнейшую судьбу.