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8 сентября 2026
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Происшествия

Жителя Карелии будут судить за убийство знакомого

Житель Сортавальского округа пытался пустить следователей по ложному следу
нож лежит на столе
Фото создано с помощью Алиса AI

«Алкогольные» посиделки двух знакомых в поселке Хелюля Сортавальского округа закончились для одного из них фатально, для другого — возбуждением уголовного дела об убийстве.

По информации Следственного комитета республики, в мае этого года 44-летний местный житель поссорился со своим 65-летним собутыльником и ударил его ножом в сердце. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, нападавший вместе со своей сожительницей закопал тело во дворе у дома, а после сообщил следователям, что потерпевший уехал. 

Попытка затруднить расследование и уйти от ответственности провалилась. Мужчину задержали и заключили под стражу. Он сознался в преступлении. 

В настоящее время его дело направлено в суд, который определит его дальнейшую судьбу. 

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