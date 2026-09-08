Счет шел на минуты: инспекторы ДПС Петрозаводска реагировали мгновенно

Пожилому человеку внезапно стало плохо в карельской столице

Фото: Петрозаводск говорит

Историю о том, как сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска пришли на помощь пенсионеру, рассказали в пресс-службе МВД Карелии. Благодаря четким действиям полицейских для пожилого мужчины все завершилась благополучно.

Инцидент произошел утром в минувшую пятницу, 4 сентября. На площади Кирова в карельской столице дежурил экипаж дорожно-патрульной службы. Вдруг к полицейским подошел встревоженный водитель и сообщил, что в салоне его автомобиля находится пожилой мужчина, которому тяжело дышать. Пенсионеру срочно требовалась помощь медиков. Счёт шёл на минуты.

Дорожные полицейские среагировали мгновенно. Включив на патрульном автомобиле спецсигналы – световые и звуковые, инспекторы сопроводили машину с пенсионером до приемного покоя республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

Там сотрудники полиции передали 72-летнего мужчину медикам.