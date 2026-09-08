Сборная России сыграет с африканскими командами в октябре

Объявлены следующие соперники команды Валерия Карпина

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В октябре сборная России по футболу проведет два товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Так, 3 октября в Екатеринбурге россияне сыграют с командой Намибии. А 6 октября соперником сборной России станет Нигерия. Матч состоится в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось о том, что 29 сентября в Казани подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном.

Напомним, сборная России отстранена от всех официальных соревнований с февраля 2022 года. Наша команда проводит только товарищеские матчи.