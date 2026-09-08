Жители Карелии снова смогут пройти диспансеризацию в вечернее время

По поручению Главы региона Артура Парфенчикова в республике активизировали профилактику заболеваний - одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

Профилактика заболеваний - одно из приоритетных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По поручению Артура Парфенчикова в регионе активизирована профилактическая работа

15 сентября с 18 до 22 часов во всех поликлиниках Карелии пройдёт традиционная акция «Вечер здоровья». За один визит участники смогут полностью пройти диспансеризацию, а также обследование репродуктивной системы - для тех, кто ещё не проходил его в этом году.

Записаться на «Вечер здоровья» можно в регистратуре поликлиники, либо прийти без предварительной записи. Подробности размещены в официальных пабликах учреждений здравоохранения в «ВКонтакте».

Первая республиканская акция «Вечер здоровья» состоялась 11 декабря 2025 года и вызвала большой ажиотаж у жителей Карелии.