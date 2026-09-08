Ребенок умер после укуса клеща в российском парке

В Свердловской области родители умершего мальчика должны получить два миллиона рублей

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В Свердловской области родители отсудили два миллиона рублей у администрации природного парка, в котором клещ укусил их сына. Вскоре после инцидента мальчик умер, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным источника, в мае 2024 года ребенок гулял с матерью и знакомыми в природном парке. Там ребенка укусил в голову клещ. В тот же день родители отвезли его в больницу. Клеща сняли, а мальчику ввели вакцину.

Через две недели у несовершеннолетнего поднялась температура. Его лечили в двух больницах, но спасти не смогли, летом ребенка не стало.

Решением суда администрация парка должна будет выплатить по одному миллиону рублей каждому из родителей.

Ранее сообщалось о том, что с начала этого сезона в Карелии зафиксированы 24 случая клещевого боррелиоза и 18 случаев энцефалита.