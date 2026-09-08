Злостный нарушитель из столичного региона попался на трассе в Карелии

Житель Московской области устроил опасный обгон в Пудожском районе

Фото: Стопкадр видео из паблика полиции Пудожа

Гость Карелии пошел на обгон в запрещенном месте, и это не осталось не замеченным. О дорожном инциденте рассказали полицейские Пудожа – произошедшее зафиксировали в Пудожском районе.

Вечером в понедельник, 7 сентября, в 21:36 на 450 километре автодороги «Вологда – Медвежьегорск» водитель автомобиля Ниссан совершил обгон в запрещенном для этого маневра месте – на данном участке трассы установлены соответствующие дорожные знаки.

Remote video URL Видео полиции Пудожа

Сотрудники Госавтоинспекции Пудожа остановили нарушителя. Им оказался житель Московской области. При проверке по информационным базам выяснилось, что автомобилист совершил правонарушение повторно. Инспекторы оформили административный материал.

Дорожная полиция призвала водителей не совершать обгоны в местах, где это запрещено правилами, и не подвергать риску себя и других участников движения.



