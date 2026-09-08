Четверо испанцев и бельгиец претендуют на приз лучшему тренеру года

Стали известны претенденты на приз лучшему футбольному тренеру года

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Французский журнал France Football назвал претендентов на приз лучшего тренера 2026 года. Среди номинантов оказались четверо испанцев и один бельгиец, сообщает «Ъ».

В этом году за награду поборется Микель Артета. Под его руководством лондонский «Арсенал» выиграл чемпионат Англии.

Еще один претендент — Луис де ла Фуэнте. Он привел сборную Испании к победе на чемпионате мира 2026 года.

С Унаи Эмери «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы.

Луис Энрике, прошлогодний обладатель награды, выиграл Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

На звание лучшего тренера также претендует бельгиец Венсан Компани, с которым мюнхенская «Бавария» выиграла чемпионат Германии.

Имя победителя станет известно 26 октября в Лондоне на церемонии вручения премии «Золотой мяч».