Четверо испанцев и бельгиец претендуют на приз лучшему тренеру года

Французский журнал France Football назвал претендентов на приз лучшего тренера 2026 года. Среди номинантов оказались четверо испанцев и один бельгиец, сообщает «Ъ».
В этом году за награду поборется Микель Артета. Под его руководством лондонский «Арсенал» выиграл чемпионат Англии.
Еще один претендент — Луис де ла Фуэнте. Он привел сборную Испании к победе на чемпионате мира 2026 года.
С Унаи Эмери «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы.
Луис Энрике, прошлогодний обладатель награды, выиграл Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
На звание лучшего тренера также претендует бельгиец Венсан Компани, с которым мюнхенская «Бавария» выиграла чемпионат Германии.
Имя победителя станет известно 26 октября в Лондоне на церемонии вручения премии «Золотой мяч».