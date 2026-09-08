Карельский язык стал доступен в сервисе «Яндекс Переводчик»

Проект по сохранению языкового наследия Карелии реализуется по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова в рамках соглашения с ООО «ЯНДЕКС», подписанного на ПМЭФ-2026

Фото: Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

Сервис «Яндекс Переводчик» поддерживает карельский язык с 8 сентября - теперь пользователи могут переводить тексты с карельского на несколько десятков языков мира и наоборот. Запуск приурочен ко Дню языков народов России, учреждённому Указом Президента Владимира Путина. В этом году праздник отмечается впервые.

Это итог большой работы учёных, учителей, журналистов и волонтёров. Сервис только запущен, поэтому будем собирать обратную связь и улучшать качество,

– подчеркнул Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Над созданием языковой модели работала большая группа специалистов. Координацию проекта взяло на себя Министерство национальной и региональной политики Карелии. Партнерами выступили Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, Республиканская Термино‑орфографическая комиссия при Главе Республики Карелия и общественные организации. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и ФГБУ «Дом народов России».

Для обучения нейросети был создан цифровой корпус параллельных текстов. Источниками послужили художественные произведения на карельском языке, интернет‑энциклопедии, материалы национальных изданий, а также открытый корпус вепсского и карельского языков «ВепКар» и мультимедийный словарь LiPaS. Существенный вклад в наполнение корпуса внесли авторы и корреспонденты газеты Oma Mua, учителя карельского языка и волонтёры, занимавшиеся технической обработкой текстов.

К моменту запуска в «Яндекс» было передано более 86 000 параллельных предложений и около 100 000 предложений без перевода - они позволяют расширить контекст и улучшить качество модели. Ещё 500 предложений подготовлено по шаблонам сервиса.

Сегодня «Яндекс Переводчик» поддерживает более 20 языков народов России. Карельский - первый язык коренных народов региона, который доступен в сервисе, в том числе в мобильном приложении.