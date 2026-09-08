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8 сентября 2026
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Происшествия

Житель Карелии втянул ребенка в наркобизнес

В Сортавале вынесли приговор по «наркотическим» статьям
молоток судьи
Фото создано с помощью Алиса AI

В суде Сортавалы вынесли приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере. 

Осенью прошлого года мужчина уговорил девочку совместно заняться сбытом «запрещенки» через интернет. Так нарушитель закона планировал разжиться деньгами и наркотиками для собственного употребления. 

Суд признал сортавальца виновным в совершении преступлений и назначил ему 12 лет «строгача».

После оглашения приговора, который не вступил в законную силу, мужчину взяли под стражу в зале суда, уточнили в судебной инстанции.

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