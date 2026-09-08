Глава Минприроды Карелии покидает свой пост

Янина Свидская уходит в отставку

Фото: Скриншот страницы Янины Свидской в соцсети

Сегодня, 8 сентября, заместитель премьер-министра правительства и глава Минприроды Карелии Янина Свидская сообщила о своей отставке.

На своей странице в соцсети Свидская рассказала, что сегодняшний рабочий день – последний, она покидает этот пост спустя 10 лет работы в правительстве.

Она сообщила о том, что получила предложение о работе и решила попробовать себя в новом направлении.

Министр поблагодарила команду правительства, Минприроды и подведомственных учреждений Карелии за совместную работу, а семью – за поддержку и веру.

Как уточнила Свидская, ее предстоящая трудовая деятельность будет связана с экономикой и правом в коммерческой сфере.