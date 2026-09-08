В Пряжинском районе охотники добыли четырех волков

Стартовал сезон охоты на серых хищников в Карелии

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Охотничий сезон в Карелии продлится до конца марта. На данный момент республиканское Минприроды уже выдало около 400 разрешений на добычу волков.

Особое внимание сейчас уделено Пряжинскому району. Ранее от местных жителей поступали тревожные сообщения о нападении волков на домашних собак. Охотинспекторы оперативно отреагировали на ситуацию и помогли организовать работу местных охотников, что уже принесло первые результаты. Добыты четыре волка.

В ведомстве отмечают, что охота будет продолжаться по всей республике.

«После снега шансы на успешную добычу вырастут»,– ожидают специалисты. В Минприроды напоминают: многие карельские поселки окружены лесом, который является естественным домом для диких зверей. Чтобы избежать неприятных встреч и обезопасить своих питомцев, важно соблюдать осторожность. Главное правило – старайтесь не гулять в лесной зоне в одиночку, особенно в сумерках, когда хищники проявляют наибольшую активность.

Ранее мы писали, что ситуация с хищниками в Пряжинском районе становится по-настоящему пугающей.