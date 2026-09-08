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8 сентября 2026
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Общество

Сто боровиков за одну прогулку в Медвежьегорском округе

Карелия продолжает радовать: грибники хвастаются невероятным «уловом»
урожай белых грибов в Карелии
Фото: Елена Полещук

Похоже, этот сезон в карельских лесах выдался по-настоящему щедрым. Гости из соседнего региона, приехавшие отдохнуть в Медвежьегорский округ, вернулись из леса с впечатляющим результатом – за одну прогулку им удалось собрать целую сотню боровиков.

«За пару часов – сто штук! Все как на подбор: крепкие, ароматные, чистые. Карелия в этом году просто одаривает лесными дарами, мы в полном восторге», 

– поделилась эмоциями Елена, одна из участниц «тихой охоты».

Впрочем, сама Елена признается: их результат – это лишь верхушка айсберга. По ее словам, местные жители собирают в разы больше, но своими грибными местами и успехами делиться не спешат. И их можно понять: в лесу, как и на рыбалке, тишина – залог успеха.

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