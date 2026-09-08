«Справедливая Россия» требует проверить все тарифы ЖКХ в Карелии

27 тысяч рублей только за отопление - такую квитанцию этой зимой прислали жители Олонца. По данным партии, это самый большой счёт за тепло среди полученных за зиму обращений. На что жить после оплаты коммуналки?

Фото: РО Партии «Справедливая Россия» в РК

На региональной пресс-конференции «Справедливой России» в Карелии обсуждали не только растущие платежи, но и ответственность тех, кто их утверждает. Партия потребовала отставки руководства Госкомитета по ценам и тарифам, парламентского расследования его деятельности, обязательного аудита коммунальных тарифов и возврата людям необоснованно начисленных денег.

Когда за одно отопление выставляют 27 тысяч, человеку не становится легче от слов «экономически обосновано». Ему ещё нужно покупать продукты, лекарства, одевать детей. Нельзя считать тариф отдельно от жизни людей. Коммунальные услуги должны обеспечивать нормальную жизнь, а не оставлять семью без денег,

— подчеркнул депутат Петросовета Андрей Рогалевич.

661 миллион: нашли, а как вернуть?

Одна из главных тем — история «Карельского экологического оператора». Федеральная антимонопольная служба выявила свыше 661 миллиона рублей экономически необоснованных расходов, включённых в мусорный тариф. Речь шла о затратах на транспортировку отходов с участием посредников.

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Лидер «Справедливой России» в Карелии Ройне Изюмов напомнил: партия сразу потребовала разобраться, сколько лишнего собрали с жителей и как вернуть переплату. Ещё в декабре 2025 года депутат обратился в прокуратуру, поставив под сомнение растягивание возврата на будущие годы.

Вместо прямого перерасчёта власти объясняли механизм через будущие тарифы: исключение расходов предусматривалось на 2026–2028 годы. На 2026 год из расчётной выручки КЭО убрали 220,5 миллиона рублей, что позволило не повышать плату. При этом правительство утверждало, что спорные услуги посредников фактически не оплачивались.

Однако 28 августа 2026 года Арбитражный суд Карелии принял решение о лишении КЭО статуса регионального оператора. Оно ещё не вступило в силу. Компания также объявила о намерении обратиться за признанием себя банкротом. Для партии это подтверждение риска, о котором она предупреждала: обещания на три года могут пережить самого оператора.

Мы сразу говорили: людям нужен возврат переплаты, а не обещание когда-нибудь не повысить тариф. Теперь КЭО сам заявляет о намерении банкротиться. Кто будет исполнять обещания перед жителями? Правительство обязано показать, какая часть уже учтена, сколько ещё предстоит вернуть и кто за это отвечает. Судьба компании не должна обнулять интересы людей,

— комментирует ситуацию депутат Петросовета Максим Трувалев.

Гнилые дрова, настоящий счёт

Ещё один пример — Кааламо. Жители жаловались на тариф 4 623 рубля за гигакалорию и использование гнилой древесины в котельной. Во время поездки Изюмов лично осмотрел топливо, после чего поставил вопрос о проверке расходов на отопление.

По словам депутата, Госкомитет и здесь настаивал на обоснованности тарифа. Но именно история с КЭО, считает Изюмов, лишает такие заверения убедительности: раньше ведомство утверждало тариф, в котором затем нашли сотни миллионов необоснованных расходов.

Если топят гнильём, покажите, какое топливо заложено в расчёты и по какой цене. Где экономия и почему её не видят жители? После истории с 661 миллионом ответ “мы проверили, всё обосновано” больше не принимается. Доверия к руководству Госкомитета у нас нет,

— подчеркнул Изюмов.

Депутат Петросовета Евгений Быков считает, что проверка должна затронуть не только мусорный тариф, но и другие коммунальные услуги.

Нельзя повышать тариф только потому, что поставщик принёс новую калькуляцию. Сначала покажите, сколько стоит топливо, кому и за что заплатили, какие трубы заменили. Люди должны понимать, за что отдают деньги. И проверять эти расходы должны не только те, кто вчера поставил подпись под тарифом,

— заявил Быков.

Не только отставки

«Справедливая Россия» требует парламентского расследования деятельности Госкомитета и принятых им тарифных решений, независимого аудита всех коммунальных тарифов с открытой публикацией результатов. По итогам проверки должны быть установлены ответственные за необоснованные решения, проведены перерасчёты и обеспечен возврат выявленных переплат. Отдельное требование — понятные гарантии исполнения решений ФАС по КЭО независимо от дальнейшей судьбы компании.

Региональные требования продолжают инициативы, представленные на федеральной пресс-конференции партии 3 сентября: отменить октябрьское повышение коммунальных платежей, установить мораторий на рост тарифов до конца 2026 года и провести аудит отрасли. В дальнейшем партия предлагает повышать тарифы не чаще одного раза в год и не выше инфляции.

С человека за долг по коммуналке спрашивают строго. Почему, когда речь идёт о лишних начислениях людям, начинаются обещания на годы вперёд? Нам нужны не новые объяснения, а проверенные тарифы, возвращённые деньги и персональная ответственность. Коммунальный беспредел пора заканчивать,

— заключил Ройне Изюмов.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение «Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия» в Республике Карелия, адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.22-а, ИНН 7702070139. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств Избирательного фонда « Избирательное объединение «Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия» в Республике Карелия, дата изготовления: «08» сентября 2026 года; тираж 1 экз.