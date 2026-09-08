Символ верности и счастья сильно подорожает в России

Взлетят цены на золотые кольца в следующем году

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О подорожании обручальных и помолвочных золотых колец сообщает канал Mash. Цены на украшения, по прогнозам, вырастут минимум на 10-15 процентов в России в 2027 году. Цены вырастут из-за новых правил добычи золота, объясняет источник.

Сейчас средняя стоимость пары обручальных колец составляет 80 тысяч рублей, по данным издания, однако после Нового года она может стоить уже 92 тысячи рублей.

Дело в том, что с 1 сентября изменились правила добычи золота. Теперь получить лицензию не так просто: ее выдадут только на внесенные в государственный реестр месторождениях драгметаллов. А это сократит объемы добычи, что непременно приведет к повышению цен, отмечает Mash.

Кроме того, налог для ювелирных производителей вырос с 20 до 22 процентов. Доля чистого золота в цене готового кольца достигает 80 процентов. Отсюда и прогнозируемое повышение стоимости именно обручальных и помолвочных колец. К тому же покупатели предпочитают более высокую пробу – 750 вместо 585, а также премиальные бренды.

По прогнозам аналитиков, средняя цена золота в 2026 году составит 4500-4560 долларов за унцию и дойдет до рекордных 4920 долларов. Помимо золота, подорожают и бриллианты, добавляет источник.