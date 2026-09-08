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8 сентября 2026
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Общество

Российских водителей предупредили об опасности быстрой музыки за рулем

Стало известно, какая музыка меньше всего отвлекает от дороги
магнитола в автомобиле
Фото создано с помощью Алиса AI

Многие россияне не представляют свою поездку за рулем без аудиофона. О том, какую музыку следует слушать и какой громкости она должна быть, чтобы не случилось аварии, врач-невролог Марина Аникина рассказала 360.ru.

По словам эксперта, от быстрой и ритмичной музыки может повыситься тревожность и снизиться концентрация внимания. Как следствие — возникновение аварийной ситуации или нарушение ПДД.

Слишком спокойные композиции, отмечает невролог, не являются достойной альтернативой — они способны расслаблять и усыплять человека.

Оптимальным вариантом, по мнению Аникиной, является музыка среднего темпа с четким и понятным текстом. 

Эксперт также рекомендовала водителям обращать внимание на громкость аудиофона, который оказывает влияние на эмоциональное состояние. 

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