Российских водителей предупредили об опасности быстрой музыки за рулем

Стало известно, какая музыка меньше всего отвлекает от дороги

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Многие россияне не представляют свою поездку за рулем без аудиофона. О том, какую музыку следует слушать и какой громкости она должна быть, чтобы не случилось аварии, врач-невролог Марина Аникина рассказала 360.ru.

По словам эксперта, от быстрой и ритмичной музыки может повыситься тревожность и снизиться концентрация внимания. Как следствие — возникновение аварийной ситуации или нарушение ПДД.

Слишком спокойные композиции, отмечает невролог, не являются достойной альтернативой — они способны расслаблять и усыплять человека.

Оптимальным вариантом, по мнению Аникиной, является музыка среднего темпа с четким и понятным текстом.

Эксперт также рекомендовала водителям обращать внимание на громкость аудиофона, который оказывает влияние на эмоциональное состояние.