115-летняя японка назвала секреты долголетия

В Японии умерла старейшая жительница страны

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Ходьба, каллиграфия и головоломки – такие виды физической и умственной нагрузки назвала японка Сигэко Кагава в качестве «рецептов» долголетия. Женщина прожила 115 лет и до последних месяцев сохраняла физическую и умственную активность. Она была старейшей жительницей страны восходящего солнца.

До 80 лет Кагава работала врачом. Чтобы навестить пациентов, она ежедневно проходила около пяти километров.

Несмотря на свою профессию, она почти не принимала лекарств.

Кроме того, долгожительница всегда ложилась и вставала в одно и то же время и питалась три раза в день, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Independent.

После ее смерти статус старейшей жительницы страны считается перешедшим к 114-летней Фую Кисимото из Киото.