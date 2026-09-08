Стало известно, какие продукты отрицательно влияют на качество сна

Диетолог назвал стоп-продукты перед сном

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Если чувство голода так и тянет к холодильнику перед сном, то врач-диетолог Андрей Бобровский рекомендует избирательно подходить к выбору продуктов на перекус.

По его словам, цитрусовые, томаты, виноград, любая жирная, острая и тяжелая пища, фастфуд, красное мясо, колбасы, выпечка и сладости должны попасть в список «запрещенки». Эти продукты ухудшают качество сна, провоцируют пробуждение, вызывают тяжесть и изжогу.

Утолить чувство голода помогут молочные и кисломолочные продукты (кефир, натуральный йогурт, творог, теплое молоко), которые содержат компоненты, способствующие выработке «гормона сна».

По мнению эксперта, достойной альтернативой «молочке» могут стать горсть орехов, семечек, яйцо, курица или индейка, уточняет «Абзац».