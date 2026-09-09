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9 сентября 2026
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Общество

ОРВИ И грипп набирают обороты в Карелии

Медики фиксируют рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями
заболевшая гриппом девушка
Фото сгенерировано Алиса AI

О ситуации с острыми вирусными инфекциями в Карелии рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Так, в республике за неделю с 31 августа по 6 сентября зарегистрировано 1327 случаев ОРВИ. Среди заболевших - и дети, и взрослые. Один человек заболел COVID-19.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 44%, уточнили в ведомстве. 

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось. Отмечается повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20,85%, то есть на 229 случаев.  

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